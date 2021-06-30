Путин рассчитывает на "более благообразное" мироустройство и нормальные отношения РФ и США

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что мировое устройство станет более благообразным, а российско-американские отношения придут к норме.

"Я очень рассчитываю на то, что все-таки осознание того, что мир меняется, - и в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов - приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки", - сказал российский лидер во время ежегодной прямой линии.

По словам Путина, США понимают, что мир кардинальным образом меняется, но при этом стараются сохранить свое монопольное положение.

"Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Соединенных Штатах, с одной стороны, понимают это, и вот поэтому [состоялась] встреча [с американским президентом Джо Байденом] в Женеве, а с другой стороны - во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение", - отметил российский лидер.

Союзникам США не нравится, что с ними разговаривают "через губу", считает Путин.