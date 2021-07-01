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Фальков заявил, что новая должность Кузьминова будет логичным продолжением развития ВШЭ

Кузьминова избрали новым научным руководителем университета

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Работа Ярослава Кузьминова на должности научного руководителя ВШЭ будет логичным продолжением развития вуза, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.

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"Высшая школа экономики интегрирована в мировую науку и вносит активный вклад в социально-экономическое развитие страны. Успехи вуза, его динамичность и эффективность - огромная заслуга команды "Вышки", работавшей под руководством Ярослава Ивановича. Продолжение работы Ярослава Кузьминова на должности научного руководителя ВШЭ будет логичным продолжением развития вуза", - привели в пресс-службе слова Фалькова.

1 июля стало известно, что Кузьминов принял решение покинуть пост ректора. В ходе тайного голосования членов ученого совета он избран новым научным руководителем университета.

В своем письме, адресованном сотрудникам вуза, Кузьминов отметил, что намерен продолжить научную деятельность. Он также написал, что "ректор не должен быть вечным" и что он не хочет стареть на этой должности.

Кузьминов занимал пост ректора ВШЭ с 1992 года.

Теги
РоссияКузьминов, Ярослав ИвановичФальков, Валерий Николаевич
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