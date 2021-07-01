ВЦИОМ: почти 70% россиян положительно оценили прямую линию с президентом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Большинство россиян положительно оценивают прошедшую прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и надеются, что проблемы, обозначенные во время общения, будут решены. Об этом в четверг сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦОИМ) Михаил Мамонов, представляя исследование, проведенное после прямой линии.

"Очень высокий уровень положительной оценки прошедшего мероприятия в целом, 68% опрошенных заявили, что в целом им понравилась прямая линия, то, как выступал президент, то, как отвечал на вопросы. Это высокий показатель, он выше, чем в 2019 году", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Прямая линия президента РФ как маркер социального запроса".

По словам Мамонова, исследование проводили 30 июня в 10 регионах в ходе групповых дискуссий. "Мы предлагали участникам посмотреть в полном объеме прямую линию, обсудить и оценить", - отметил он, уточнив, что речь пока идет о количественных результатах опроса, которые дают общие тренды. Мамонов отметил, что доля негативной оценки составила 28%, а средний балл мероприятия по десятибалльной шкале - 6,84, что "выше, чем в 2019 году".

"В основе высоких оценок лежал интерес к тому, о чем говорил президент, к тем вопросам, которые задавались. 62% заявили о том, что им было интересно либо все выступление, либо большая часть выступления", - отметил Мамонов. Еще 26% заявили о том, что им было интересна часть выступления, и только 12% участников исследования заявили, что линия в целом была не интересна.

"Мы можем говорить о существенной позитивной динамике по сравнению с 2019 годом (54% опрошенных назвали мероприятие интересным)", - сказал эксперт.

Верят в решение проблем

При оценке эмоционального компонента выступления уровень позитивных отзывов оказался практически в два раза выше уровня негативных, половина респондентов отметили только положительные эмоции при просмотре прямой линии.

"Три доминантные эмоции: надежда, уважение и доверие. 28% назвали только отрицательные эмоции, порядка 20% называли как положительные, так и отрицательные эмоции. В сравнении с 2019 годом мы фиксируем улучшение восприятия", - сказал Мамонов, уточнив, что тогда только положительные эмоции декларировали 47%, только отрицательные - 35% опрошенных.