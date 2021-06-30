О преемственности власти и принятии решений. Заявления Путина на прямой линии о политике

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские власти должны принимать решения "на ясном глазу", профессионально и ответственно, а глава государства подчиняется в первую очередь народу. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Он рассказал, что на предстоящих выборах депутатов Госдумы поддержит "Единую Россию", потому что она не боится непопулярных решений, посоветовал губернаторам проводить свои собственные прямые линии и выразил надежду, что его главное достижение на президентском посту еще впереди.

ТАСС собрал ключевые заявления Путина о политике.

О том, кому подчиняется президент России