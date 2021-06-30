О преемственности власти и принятии решений. Заявления Путина на прямой линии о политике

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские власти должны принимать решения "на ясном глазу", профессионально и ответственно, а глава государства подчиняется в первую очередь народу. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.
Он рассказал, что на предстоящих выборах депутатов Госдумы поддержит "Единую Россию", потому что она не боится непопулярных решений, посоветовал губернаторам проводить свои собственные прямые линии и выразил надежду, что его главное достижение на президентском посту еще впереди.
ТАСС собрал ключевые заявления Путина о политике.
О том, кому подчиняется президент России
- "Российскому народу, избирателю".
'ТАСС/Ruptly'
О том, как принимать решения
- "Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное - как сеятель, который на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти. Поэтому решения должны приниматься <...> на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения".
О работе Госдумы
- Госдума седьмого созыва работала "не просто удовлетворительно, а на должном уровне". В частности, депутаты внесли большой вклад в борьбу с пандемией: "Как известно, и это практически все признают, мы прошли самый острый участок гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах. Это в том числе и благодаря работе депутатов Государственной думы, причем всех фракций".
О поддержке "Единой России"
- "Даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это, в известной степени себе во вред".
- "Именно поэтому и в силу того, что я был автором, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. И сегодняшний разговор <...> говорит о том, что я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании".
О преемственности власти
- "Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть <...> Действительно, Борис Николаевич ушел в отставку, я [как премьер-министр] стал исполняющим обязанности президента, но решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России".
- "Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента".
- "Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина, Россия".
' ТАСС/Ruptly'
О губернаторских прямых линиях
- "Это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. Это чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах: социальной политике, здравоохранении, жилищном строительстве".
О кураторах для регионов
- "У нас есть такая практика [кураторства территорий на уровне правительства], действительно, по Дальнему Востоку и по Арктике <...>. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили, в целом практика себя оправдывает, и договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий".
О главном достижении на посту президента
- "Я надеюсь, что [оно] еще впереди".