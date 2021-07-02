В Совфеде считают необходимым привиться от коронавируса перед отпуском за границей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россияне, которые планируют отпуск в странах даже с благоприятной эпидемиологической обстановкой, все равно должны привиться от коронавируса перед поездкой за рубеж, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Есть страны с более благополучной обстановкой по коронавирусу, есть с менее благополучной. В Евросоюзе в среднем привито около 30% населения: где-то больше, где-то меньше. Там обстановка более или менее благоприятная, но там тоже кое-где отмечается рост заболеваемости", - сказал он ТАСС.

По словам сенатора, опасность есть везде, "куда бы ни ехал человек", поэтому "нужно обязательно прививаться, а также соблюдать меры предосторожности". "Конечно, есть определенный риск, но, если человек привит, если со времени вакцинации прошло не больше шести месяцев, он сводится к минимуму. Прежде чем ехать, конечно, нужно привиться, причем очень хотелось бы предостеречь желающих купить поддельный сертификат [о вакцинации], чтобы выехать за рубеж", - отметил Круглый.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что россиянам важно отслеживать все риски, связанные с распространением новых штаммов коронавируса, при планировании летнего отпуска в этом году. Она подчеркнула, что эпидемическая ситуация в мире сейчас очень быстро меняется. Представитель ВОЗ отметила, что в толпе один человек может заразить 10 и даже 20 человек.