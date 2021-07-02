Газ, воду и электричество вернули в саратовские села, где ураган повредил коммуникации

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили коммуникации в селах Саратовской области, где после урагана была прервана подача газа, воды и электричества. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области со вторника произошло ухудшение погодных условий - в регионе прошел ливень со шквалистым ветром со скоростью 23-28 м/с. Непогода повредила кровли около 100 зданий в регионе. В селе Борисоглебовка также произошел прорыв на ЛЭП и сгорел насос закачки воды. В некоторых селах также были повреждены газопровод, линии электропередачи. Сильнее всего пострадали Аткарский и Федоровский районы.

"По состоянию на сегодня полностью восстановлена подача газа, воды и электричества", - сказал Бусаргин.

Он добавил, что в пострадавших от урагана районах проведены аварийно-восстановительные работы поврежденных кровель, идет сбор документов от граждан на выплату единовременной материальной помощи, ведется подсчет нанесенного ущерба.

"В Марксовском муниципальном образовании последствия урагана устранены полностью, все социально значимые объекты работают в штатном режиме", - пояснил Бусаргин.

По данным ГУ МЧС в регионе 2 июля также ожидается гроза, шквалистое усиление ветра - порывы 15-18 м/с, локально пройдет сильный дождь.