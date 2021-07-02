Ревакцинация от коронавируса в Петербурге начнется 5 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Повторная вакцинация от новой коронавирусной инфекции для жителей Петербурга, привившихся более полугода назад, станет доступна с 5 июля. Об этом в пятницу во "ВКонтакте" сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В понедельник в Санкт-Петербурге станет доступна повторная вакцинация для граждан, которые были привиты от новой коронавирусной инфекции более полугода назад", - написал Лисовец.

Он пояснил, что пройти повторную вакцинацию можно в любом стационарном или мобильном пункте на территории Санкт-Петербурга. При этом документы для предъявления остаются все те же: паспорт и СНИЛС. Запись также осуществляется по прежней схеме - по четырем доступным каналам: портал "Здоровье петербуржца", "Госуслуги", телефон 122 и кол-центры поликлиник.

Проводиться повторная вакцинация будет без предъявления анализов на антитела. "Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, титр антител значения не имеет. Для повторной вакцинации подойдут любые зарегистрированные вакцины. С учетом того, что вакцины "Эпиваккорона" и "КовиВак" остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина "Спутник Лайт" еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)", - отметил глава комитета.

Лисовец добавил, что переболевшие более шести месяцев назад также могут пройти вакцинацию в любом пункте без исследования уровня антител.

Вакцинацию первым компонентом вакцины в Петербурге прошли более 900 тыс. человек. По последним данным, в городе выявили 471 264 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 447 926 человек, умерли 16 461.