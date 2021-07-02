Попова призвала прививаться от коронавируса, чтобы избежать появления новых штаммов

"На сегодняшний день каждый новый штамм говорит о том, что он чуть сильнее предыдущего, <...> но вместе с тем все равно это тот же самый вирус. <...> Сегодняшние вакцины, все, которые есть в Российской Федерации, <...> защищают от болезни. <...> Сегодня нужно привиться, почему? Чем меньше вирус контактирует с разными людьми, тем меньше у него возможность мутировать <...>. Наша основная задача - остановить его распространение, <...> поэтому привиться нужно сегодня", - сказала она в пятницу на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.

Попова добавила, что индийский штамм вытесняет британский, но в целом каждая следующая мутация коронавируса, скорее всего, будет преобладать в популяции. По словам главы Роспотребнадзора, сейчас важно понять, будет ли коронавирус мутировать настолько, что потребуются новые вакцины. "Важное знание дня, будет ли он мутировать так, что потребуются новые вакцины? Ну, этого никто не знает, мы точно знаем, что в арсенале каждой команды ученых, которая уже создала вакцину, различные варианты есть. Это неизбежно, это делалось с самого начала, но еще раз хочу сказать, сегодняшние вакцины защищают", - заключила она.

Производство тестов и вакцин

Отечественное производство к 2024 году должно обеспечивать 100% потребностей России в тест-системах, вакцинах и средствах индивидуальной защиты. "К 2024 году <...> отечественное производство обеспечивает 100% потребность страны в тест-системах, вакцинах, СИЗ", - отмечается в слайде презентации.

Кроме того, к 2024 году экспресс-тестирование на опасные инфекции должно быть во всех пунктах пропуска через российскую границу. Должны быть созданы тесты для диагностики 50 инфекцией за час, а вакцины смогут разрабатывать за четыре месяца. Охват тестированием любой инфекции будет составлять от 500 на 100 тыс. населения в день. К 2030 году в России должно быть обеспечено мировое лидерство в эпидемиологии, микробиологии и вирусологии.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.