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Губернатор Костромской области вакцинировался от коронавируса

Сергею Ситникову ввели вакцину "Спутник V"
Губернатор Костромской области Сергей Ситников Сергей Карпухин/ТАСС
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников
© Сергей Карпухин/ТАСС

КОСТРОМА, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников вакцинировался от коронавируса, в пятницу он получил первую дозу вакцины "Спутник V". Об этом Ситников написал в Instagram.

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"Переболел коронавирусом в октябре. Антитела есть, но больше так болеть не хочу. Записывался в нашу больницу на вакцинацию от коронавируса, назначили на сегодня. Врач, который осматривал перед вакцинацией, рекомендовал "Спутник V", им и привился", - написал Ситников.

Ситников 14 октября 2020 года сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом и переходит на дистанционный режим работы. 26 октября 2020 года пресс-служба главы региона сообщила о его выздоровлении.

По данным регионального оперативного штаба, в Костромской области с начала пандемии коронавирус был выявлен у 23 417 человек, вылечились 20 393 пациента, умерли 520 человек. За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 106 человек.

Теги
Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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