Губернатор Костромской области вакцинировался от коронавируса

КОСТРОМА, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников вакцинировался от коронавируса, в пятницу он получил первую дозу вакцины "Спутник V". Об этом Ситников написал в Instagram .

"Переболел коронавирусом в октябре. Антитела есть, но больше так болеть не хочу. Записывался в нашу больницу на вакцинацию от коронавируса, назначили на сегодня. Врач, который осматривал перед вакцинацией, рекомендовал "Спутник V", им и привился", - написал Ситников.

Ситников 14 октября 2020 года сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом и переходит на дистанционный режим работы. 26 октября 2020 года пресс-служба главы региона сообщила о его выздоровлении.