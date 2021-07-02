Власти Москвы напомнили о необходимости вакцинации находящихся в отпуске сотрудников

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вакцинироваться против коронавирусной инфекции обязаны 60% сотрудников организаций в Москве, включая работников, находящихся в отпуске. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"В список сотрудников, из которых работодатель обязан обеспечить вакцинацию 60%, входят в том числе находящиеся в отпуске", - сказал он. Ранее глава департамента отмечал, что работодатели также должны отчитаться о вакцинации трудящихся на удаленке.

С 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. За первые сутки такие сведения поступили от более чем 1 500 организаций. До 15 июля 60% работников организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. А до 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом.

По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".