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В Москве ревакцинацию в домах престарелых начнут на следующей неделе

Ревакцинацию проведут бесплатно

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ревакцинацию от COVID-19 проживающих в московских домах престарелых начнут проводить на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

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"Мы абсолютно бесплатно еще в январе 97% людей, которые проживают в наших домах престарелых, вакцинировали от ковида двумя компонентами "Спутника V". И благодаря этим мерам у нас - сегодня мы можем гордиться, - дома престарелых - это абсолютно зона бесковидная. И буквально на следующей неделе, мы обсуждали с руководством, мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, мы будем снова вакцинировать этих людей, это совершенно тоже бесплатно.", - сказал Стружак на Московском урбанистическом форуме.

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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