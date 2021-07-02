В общежитии Сыктывкарского госуниверситета отменили карантин по коронавирусу

СЫКТЫВКАР, 2 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Республике Коми отменило карантин в общежитии Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина и в его учебном корпусе № 2 после ликвидации вспышки коронавируса. Студентов из общежития отпустили по домам, в помещениях будет проводиться санитарная обработка, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в пятницу.

Карантин ввели с 16 июня после госпитализации более 20 студентов. Около 160 проживавшим в общежитии студентам запретили покидать здание и рекомендовали максимально сократить контакты. На время карантина их обеспечили едой.

"Два дня назад было проведено полное ПЦР-тестирование всех студентов закрытого на карантин общежития. По его результатам карантин сегодня был снят. Студентов отпустили домой, в помещениях будут проводить санитарную обработку", - сообщили ТАСС в пресс-службе госуниверситета.

При этом все остальные ограничения сохранены, учебный процесс ведется в дистанционном режиме. Дипломы выпускникам вручают в малых группах, на крыльце зданий, с соблюдением всех ограничений, добавили в вузе.

На 2 июля в Коми выявлено 47 115 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 229 человек. Выздоровели 44 605 человек, умер 1 021.