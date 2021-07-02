Трюдо осудил поджоги католических церквей на фоне ситуации со школами для индейцев

"Эти акты вандализма и поджоги, которые мы видим по всей стране в отношении католических церквей, неприемлемы, - сказал он. - Я понимаю гнев [коренных жителей] в отношении правительства и таких институтов, как Римско-католическая церковь, <...> но мы не должны вымещать зло на зданиях, которые могут быть местом утешения [для других людей]". Трюдо заверил, что нынешние власти Канады продолжат политику примирения с коренными народами страны относительно отношения к ним прошлых канадских правительств, особенно в колониальную эпоху.

С конца мая в Канаде на территориях трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ. После этого в Канаде в результате поджогов сгорели уже пять католических церквей, десятки были осквернены вандалами.

В 1876 году в правление премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638) пострадавшим.