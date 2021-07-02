Представители туротрасли оценили инициативу о вакцинации в ходе отдыха на Кубани

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Представители туристической отрасли Краснодарского края считают, что новая инициатива властей, согласно которой непривитые туристы смогут заселяться в отели, но должны будут сделать прививку от коронавируса в течение трех дней, позитивно отразится на ситуации, но не приведет к глобальным переменам. При этом некоторые участники отрасли готовятся к тому, чтобы разместить прививочные пункты на своей территории.

Ранее в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с властями Краснодарского края достигнуты договоренности о смягчении ограничительных мер по размещению отдыхающих в гостиницах и отелях: с 1 августа регион продолжит принимать невакцинированных.

"Конечно, это лучше, чем до этого было сказано губернатором Краснодарского края по поводу того, что с 1 августа все должны быть с прививками, - сказала ТАСС председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина. - Мне кажется, это ситуацию выровняет в лучшую сторону, может, процентов на 10, не больше". Она выразила уверенность, что власти уточнят решение в сторону ослабления требований для туристов, чтобы поддержать отрасль, которая из-за локдауна крайне тяжело перенесла провальный сезон 2020 года.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков оценил инициативу властей как востребованную участниками туристического рынка. Тем не менее, механизм приема туристов, по его словам, требует дальнейшей проработки. "Может быть интересным это только для тех, кто хочет просто сделать прививку. Но с учетом обеспечения самой вакциной, отсутствия очередей и только для тех, кто этого желает. Единственным решением должно быть введение ПЦР-тестов как одной из мер, достаточной для размещения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что экспресс-лаборатории, где можно сделать такой тест, должны появиться в каждом городе региона.

Косьмина скептически отнеслась к высокой востребованности вакцинации среди туристов в Краснодарском крае. "Во-первых, многие приезжают отдыхать из дальних регионов, идет акклиматизация. Во-вторых, люди по-разному реагируют на прививки - кто-то не замечает, немного побаливает место прививки, а кому-то в течение недели плохо", - отметила руководитель ассоциации.

Генеральный директор санатория "Металлург" Елена Бойко допустила, что пункты вакцинации туристов могут появиться в этом сезоне прямо на территории оздоровительных учреждений. "Не исключаю, что можно будет разместить в санаториях локальные пункты вакцинации. Для одного человека нет, но если будет много, то будем доставлять куда-то или что-то придумывать на месте", - сказала ТАСС Бойко.

Требования для туристов

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. В соответствии с действующей редакцией постановления губернатора, с 1 августа гостиницам и отелям предписано размещать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. ПЦР-тесты в гостиницах и отелях на Кубани не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.

Также гостиницы и отели Кубани могут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат из личного кабинета портала госуслуг, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.