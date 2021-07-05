МВД и Group-IB выявили новую схему дистанционного хищения денег со счетов россиян

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денег со счетов россиян дистанционным способом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники на популярных интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции. В дальнейшем, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства", - сказала она.

По словам Волк, по данным фактам возбуждены семь уголовных дел по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), которые в настоящее время соединены в одно производство.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Московской, Саратовской и Волгоградской областей сотрудниками Московского уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны девять подозреваемых. Четверо фигурантов заключены под стражу. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркнула Волк.

Она отметила, что по адресам проживания подозреваемых проведены обыски, где обнаружены и изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника и средства связи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Волк отметила, что задержанные могут быть причастны к совершению более 30 аналогичных преступлений на территории Московского региона.