Уровень воды в двух реках Крыма из-за дождя превысил исторический максимум

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Уровень воды в двух реках в Бахчисарайском районе Крыма накануне во время дождя превысил исторический максимум на 1 и 0,5 м, сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды России.

"Уровень воды на реке Коккозка у села Аромат, и уровень воды в реке Бельбек у поселка Куйбышево превысили свои исторические максимумы на 100 и 53 см соответственно. Подтапливались дороги, усадьбы и жилые дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за дождей на реках Крыма наблюдалось повышение уровня воды на 21-126 см за сутки. "Резкий рост уровня воды (на 294 см, 5 июля) отмечался на реке Бельбек у села Фруктовое, вода вышла на пойму. В бассейне реки Бельбек сформировался катастрофический паводок, искусственно усиленный прорывом дамб прудов в верховье реки Коккозка (у села Соколиное) и неконтролируемыми сбросами", - отмечается в сообщении.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.