Сумма возмещения жителям подтопленных районов Крыма увеличилась до 234 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Прогнозная сумма средств, необходимая для выплаты материальной помощи жителям Керчи, Ялты, Ленинского и Кировского районов Крыма, которые оказались подтопленными из-за сильных дождей, увеличилась до 234 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба вице-премьер региона - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

"Сегодня прогнозная сумма средств, которая требуется нам для выплат составляет 234 млн 120 тыс. рублей. Доведены до муниципальных образований 226 млн рублей", - сказала Романовская, отметив, что сумма не учитывает ущерб в Бахчисарайском районе, где накануне из-за дождей из берегов вышла река Бельбек, подтопив ряд сел.

Ранее власти сообщали, что прогнозируемая сумма компенсаций составляет 225 млн рублей. На минувшей неделе материальная помощь была выплачена на сумму 129 млн рублей.

По словам Романовской, с заявлениями об оказании материальной помощи обратились 1 680 граждан на 2,5 тыс. членов семьи. При этом должны получить материальную помощь 3 202 человека. Положительные решения приняты по 1 401 человеку на 2 002 члена семьи, 279 граждан получили отказы.

Как пояснила вице-премьер, это связано с тем, что граждане не зарегистрированы на территории муниципальных образований, либо регистрация не в зоне ЧС. По словам Романовской, им предложено обратиться в суд. Для удобства граждан разработано типовое исковое заявление.