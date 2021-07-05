Для Керчи разработали планы по предотвращению будущих подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Крыма планируют углубить дно четырех рек и построить гидротехнические сооружения для предотвращения будущих подтоплений в Керчи, сообщил председатель государственного комитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль на заседании комиссии по ЧС в понедельник.

"По городу Керчи разработаны полностью все мероприятия, предпроектные решения совместно с "Инвестстроем" по предотвращению подтоплений города Керчи - это профилирование четырех русел рек и строительство гидротехнических сооружений выше Войкова на площади водосбора, там, где у нас произошел большой спад воды и привел к таким последствиям", - сказал Вайль.

По словам Вайля, в Крыму уже работали специалисты Росводресурсов. "Все наши предложения, описания и расчеты переданы в Федеральное агентство водных ресурсов. Там будет доклад, с Кирилловым (Дмитрием Кирилловым, руководителем Росводресурсов) будем общаться, может быть, они выделят в полном объеме 500 млн рублей хотя бы на проектирование, чтобы мы начали проектировать мероприятия по предотвращению подтоплений муниципального образования", - добавил Вайль.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. 16-20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.