Музей Победы разыграет билеты на экскурсию среди вакцинировавшихся от ковида

"До 6 августа Музей Победы раз в неделю будет проводить розыгрыш билетов на экскурсию по экспозиции "Подвиг Народа" среди тех, кто полностью сделал прививку (для этого потребуется иметь соответствующий QR-код)", - сказали в пресс-службе.

Музей также предложит вакцинировавшимся доступ на онлайн-версию экскурсии по экспозиции. С 6 июля жители всех регионов страны смогут принять участие в флешмобе "Победим ковид вместе". Те, кто сделал прививку от COVID-19, смогут прислать свою фотографию с сертификатом о вакцинации. "Снимки участников акции составят лозунг "Победим ковид вместе", который через месяц, 6 августа, будет размещен на сайте Музея Победы. Загрузить свое фото можно до 30 июля, и каждый, кто присоединится к флешмобу и внесет свой вклад в победу над пандемией, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии "Подвиг Народа", - пояснили в пресс-службе. Чтобы принять участие в акции желающие могут опубликовать фото на своих страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегом #Победиковид. В музее обратили внимание, что страница в соцсетях должна быть открытой.

Выставка "Подвиг Народа" размещается на площади три тыс. кв м. Экспозиция рассказывает о вкладе в Победу тружеников тыла - тысяч рядовых граждан страны, деятелей науки, медицины, культуры, всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. С помощью новых технологий музей предлагает попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан.

Как отметил директор Музея Победы Александр Школьник, он уже вакцинировался и 80% сотрудников музея последовали его примеру. "Это необходимо, чтобы наши посетители могли чувствовать себя в музее в безопасности. Музей Победы, являясь в некотором роде лидером общественного мнения, первым среди музеев счел необходимым присоединиться к информационной кампании по вакцинации. Мы не только сами стремимся защитить наших гостей, но и призываем всех внести свой вклад в общую безопасность", - цитируют его в пресс-службе.