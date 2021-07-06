Эксперт заявил, что людям с ВИЧ-инфекцией можно прививаться от коронавируса

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пациентам с ВИЧ-инфекцией можно делать прививку от коронавируса, никаких существенных противопоказаний к этому нет. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД Вадим Покровский.

Ранее издание РБК написало, что россиянам с ВИЧ-инфекцией отказывают в прививках от COVID-19. Фонд "СПИД.Центр" направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с жалобой на такие ситуации.

"Никаких существенных противопоказаний для людей, живущих с ВИЧ, нет. Тем более для тех, которые получают антиретровирусную терапию и у которых нет выраженного иммунодефицита", - сказал он.

Покровский пояснил, что есть представление, что у людей с ВИЧ имеется иммунодефицит, который, в свою очередь, согласно рекомендациям Минздрава РФ, является противопоказанием к вакцинации. Поэтому у некоторых врачей появляется мнение, что ВИЧ-инфекция сама по себе является противопоказанием.

Эксперт отметил, что иммунодефицит является не столько противопоказанием к вакцинации, сколько может быть свидетельством того, что организм даст недостаточно сильный ответ на введение вакцины. "Опасность при иммунодефицитах представляют только живые вакцины, такие вакцины, как "Эпиваккорона" или "Ковивак", - они не содержат вообще никакого вируса", - заключил он.