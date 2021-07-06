Центральную часть городов Челябинской области сделают комфортной для людей с инвалидностью

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение сделать комфортной для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья центральную часть всех городов региона. Работа будет идти на постоянной основе, сообщил в интервью ТАСС на международной выставке "Иннопром" губернатор региона Алексей Текслер.

"Эта проблема в последнее время стала актуальной не только для людей с ограниченными возможностями, так как население активно ездит на самокатах и велосипедах. Проблема стала общей для всего социума. <...> Мы планируем, что все центральные части наших городов, все микрорайоны, в том числе старой застройки, будут переходить на формат безбарьерной среды. По времени - это постоянная работа", - сказал губернатор.

По словам Текслера, доступная для инвалидов среда подразумевает, прежде всего, пониженный уровень тротуаров, пандусы, удобные стыки различных элементов уличного ландшафта. Он добавил, что все новые проекты благоустройства будут утверждаться только при соблюдении этих условий, все новостройки, тоже "должны быть гостеприимными для маломобильных граждан".

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.

В 2021 году страной - партнером мероприятия выступает Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представлена экспозиция национальных итальянских компаний. Выставка проходит с 5 по 8 июля.