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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Во время подтоплений в Крыму около 900 машин получили повреждения на 400 млн рублей

Глава региона Сергей Аксенов поручил составить отдельный реестр иностранцев, коммерческое имущество которых пострадало в результате непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Крыма получили около 900 заявок о повреждении автомобилей во время сильных ливней и подтоплений, общая сумма ущерба достигает 400 млн рублей, сообщил во вторник на заседании оперштаба министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

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"По машинам поступили 883 заявки на общую стоимость машин (это рыночная стоимость) около 400 млн рублей. По городу Керчи 724 автомашины, по Ялте - 159. На сегодняшний день обследованы все машины экспертами. Выявлены случаи, когда у автолюбителей есть каско, они уже получают выплаты в страховых компаниях, не будет дублирования, они уже не получат средств из благотворительного фонда", - сказал Шеряко.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что экспертиза проводилась для граждан бесплатно.

В ходе совещания был затронут вопрос о компенсациях для предпринимателей. Аксенов поручил составить отдельный реестр иностранцев, коммерческое имущество которых пострадало в результате подтоплений.

"Есть собственники-иностранцы. Здесь будут решения приниматься индивидуально. Понятно, что в первую очередь мы поддерживаем российских предпринимателей", - уточнил Шеряко.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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