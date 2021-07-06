Во время подтоплений в Крыму около 900 машин получили повреждения на 400 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Крыма получили около 900 заявок о повреждении автомобилей во время сильных ливней и подтоплений, общая сумма ущерба достигает 400 млн рублей, сообщил во вторник на заседании оперштаба министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

"По машинам поступили 883 заявки на общую стоимость машин (это рыночная стоимость) около 400 млн рублей. По городу Керчи 724 автомашины, по Ялте - 159. На сегодняшний день обследованы все машины экспертами. Выявлены случаи, когда у автолюбителей есть каско, они уже получают выплаты в страховых компаниях, не будет дублирования, они уже не получат средств из благотворительного фонда", - сказал Шеряко.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что экспертиза проводилась для граждан бесплатно.

В ходе совещания был затронут вопрос о компенсациях для предпринимателей. Аксенов поручил составить отдельный реестр иностранцев, коммерческое имущество которых пострадало в результате подтоплений.

"Есть собственники-иностранцы. Здесь будут решения приниматься индивидуально. Понятно, что в первую очередь мы поддерживаем российских предпринимателей", - уточнил Шеряко.