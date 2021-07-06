Роспотребнадзор предписал до 9 июля завершить обработку Керчи от комаров после ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Обработку территории Керчи от комаров, нашествие которых началось в Крыму после ливней и подтоплений, предписано завершить до пятницы, 9 июля, сообщила во вторник руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на комиссии по ЧС.

"Результат подтопления привел к выплоду большого количества комаров на территории. С учетом эпидемиологической ситуации именно в городе Керчи по соответствующему предписанию прошу до 9 июля провести все обработки, которые прописаны в предписании, с целью предотвращения осложнений по лейшманиозу", - сказала Пеньковская.

Заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин ранее сообщал, что нашествие комаров отмечается на севере Крымского полуострова после сильных ливней. Власти начали борьбу с насекомыми при помощи дезинфекции, используемые репелленты безопасны для людей и животных, уточнил вице-премьер.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. 16-20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.