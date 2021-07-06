Полиция в Тбилиси задержала десятки митингующих противников ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали десятки противников ЛГБТ-сообщества, пытавшихся прорваться к зданию парламента в Тбилиси, где проходит митинг в знак солидарности с избитыми в понедельник журналистами. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС.

Несколько сотен человек пытались прорваться к зданию парламента, чтобы прервать митинг в защиту журналистов. На месте мобилизованы сотни полицейских. Они устанавливают железные ограждения, чтобы исключить прорыв противников ЛГБТ-сообщества к митингующим. Они забрасывают полицейских камнями, бутылками водой. Слышны оскорбительные выкрики.

Акция в поддержку журналистов, на которых в понедельник напали противники ЛГБТ-сообщества, проходит у парламента с вечера. За несколько часов до начала митинга у церкви Кашвети на проспекте Руставели в центре столицы стали собираться противники секс-меньшинств, чтобы не дать им возможность провести митинг.

Защитники ЛГБТ-сообщества в понедельник решили устроить марш на проспекте Руставели в Тбилиси. Этого не дали им сделать защитники традиционных ценностей, которые заранее пришли на место и заняли площадь у здания парламента. Позже митинг против ЛГБТ-сообщества перерос в драку с журналистами. Пострадали более 50 представителей СМИ.