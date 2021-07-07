Плавкран задействуют на месте крушения Ан-26 на Камчатке

ТАСС, 7 июля. Плавкран задействуют в работе на месте крушения пассажирского самолета Ан-26, разбившегося возле поселка Палана. Об этом сообщил во время совещания в правительстве региона начальник филиала "Камчатаэронавигация" Владимир Датиашвили.

"С Минобороны проработан вопрос привлечения плавкрана грузоподъемностью 100 тонн", - сказал Датиашвили, добавив, что требуется еще обговорить детали.

К работе на месте привлекут в том числе водолазов. "Предполагаемое место крушения - в водной части акватории Паланы. Сейчас организован борт "Камчатского авиапредприятия", около 20 человек вылетают, в том числе водолазы, водолазное оборудование", - сказал Датиашвили. Также будет задействовано маломерное судно для определения характера погружения.

Пресс-служба Тихоокеанского флота ранее сообщала, что одна часть фюзеляжа самолета находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море, приблизительно в 4 км от побережья. Сейчас на место пытаются добраться спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Поисковые мероприятия осложняются погодой - на месте сильный ветер и двухметровые волны, сама местность сложная. Ранее наземная группировка не смогла пройти через сопку из-за зарослей и густого тумана, сопку пришлось обходить. Часть группы не могла пройти из-за прилива. "Сейчас идет время отлива, есть возможность добраться от Паланы до предполагаемого места крушения", - сказал один из участников совещания.

В новость внесена правка (03:44 мск) - передается с уточнением спикера по тексту, верно - начальник филиала "Камчатаэронавигация" Владимир Датиашвили.