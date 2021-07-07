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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Жители Петропавловска-Камчатского несут цветы в память о погибших при крушении Ан-26

Стихийный мемориал образовался на ступенях стелы "Город воинской славы"

ТАСС,7 июля. Стихийный мемориал образовался у стелы в Петропавловске-Камчатском, жители приходят почтить память погибших в авиакатастрофе возле Паланы, сообщается на сайте городской администрации.

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"В краевой столице жители приносят цветы и зажигают свечи в память о погибших в авиакатастрофе вблизи Паланы. Стихийный мемориал образовался на ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

В поселке Палана местные жители шокированы случившимся. "Все друг друга знали. По сравнению с катастрофой 2012 года погибло вдвое больше. Все молодые, красивые", - сказала ТАСС одна из жительниц поселения.

Ранее в администрации Тигильского района сообщали, что большинство пассажиров разбившегося самолета были жителями поселка. В местной больнице родным и близким погибших предложили помощь. Люди могут обратиться за медицинской, психологической помощью, для желающих организовали питание.

"Камчатское авиапредприятие" бесплатно организует перелет родственников в Палану. "Пока обратились трое человек, им также будет предоставлена гостиница", - сказали ТАСС на предприятии.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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