В Москве наградили парашютистов, прыгнувших с самым большим в мире флагом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Парашютистов, выполнивших в августе 2020 года уникальный прыжок с самым большим в мире российским триколором площадью 5 000 квадратных метров, наградили в Москве ведомственной медалью "За отличие" госкорпорации "Ростех".

Мировой рекорд, организатором которого выступил холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех), был установлен в августе 2020 года и приурочен ко Дню флага России. Парашютисту Олегу Тощеву удалось превзойти достижение представителей ОАЭ, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4 885,65 кв. м. Однако эксперты книги "Гиннес. Мировые рекорды", дистанционно наблюдавшие за мероприятием, уже после прыжка отказались фиксировать рекорд.

"Нам не удалось зарегистрировать рекорд мира из-за того, что компания, которая занимается регистрацией, выяснила, что "Технодинамика" находится под американскими санкциями. Тем не менее рекорд в историю попал. Это событие произошло, это свершившийся факт, и главные герои данного события не должны оставаться в тени", - сказал в ходе церемонии награждения генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Медалей "За отличие" удостоены трое представителей подмосковного клуба "Аэроград Коломна": парашютист-инструктор Олег Тощев, исполнивший сложнейший прыжок с флагом, воздушный оператор Иван Казанцев, фиксировавший достижение, и генеральный директор клуба Роман Леднев.

В 2020 году в подмосковном аэроклубе было установлено сразу несколько рекордов, организованных "Технодинамикой": в июне в небе развернули самое большое в мире Знамя Победы, в июле - самый большой флаг ВДВ, установив официальный рекорд России, а в августе - флаг России.