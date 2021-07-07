Еще один ресторан в Москве могут закрыть на 90 дней за обслуживание без QR-кодов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ресторан Brooklyn pizza pie в Крылатском грозит закрытие на 90 суток за обслуживание посетителей без проверки QR-кодов. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Как получить QR-код для посещения кафе и ресторанов в Москве

"ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением Brooklyn pizza pie, расположенным по адресу Рублевское шоссе д. 42 к. 1, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды" - рассказал Поповский.

За выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.