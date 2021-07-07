Глава СПЧ призвал власти полнее информировать россиян о вакцинации от ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Власти должны уделить больше внимания информированию россиян о вакцинации против коронавирусной инфекции, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Вызывает раздражение у людей не сама необходимость бороться с эпидемией, а несколько дерганое поведение властей. Вот с чем надо бороться <...> Неопределенность раздражает людей <...> Надо полностью и грамотно информировать людей о том, что происходит, и относиться с понимаем к "вибрациям" общества", - сказал он в среду журналистам на международной промышленной выставке "Иннопром".

В качестве примера Фадеев напомнил о людях, которые имеют антитела после перенесенной инфекции, но не имеют соответствующей медицинской справки. "Прививаться или нет? Врачи говорят, что не надо прививаться, если у вас антитела, другие говорят, что можно прививаться. Если есть антитела, может быть, стоит разрешить преподавателям преподавать, а студентам - посещать занятия?" - добавил глава СПЧ.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. В ней принимают участие порядка 12 тыс. российских и иностранных гостей.