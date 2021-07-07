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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Специалисты оказывают родным пассажиров Ан-26 психологическую помощь

На борту находились 28 человек

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты оказывают медицинскую и психолого-психиатрическую помощь родственникам пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

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"Сегодня с утра врачебно-сестринская бригада совместно с спасателями работала на месте крушения самолета в Камчатском крае. Сегодня в Палану из Петропавловска-Камчатского прибыли три врача-судмедэксперта, которые будут работать совместно со следователями Следственного комитета РФ, - говорится в сообщении. - Организована работа по оказанию медицинской и психолого-психиатрической помощи родственникам пассажиров".

В пресс-службе добавили, что также были проведены поквартирные обходы по 22 адресам, четыре человека взяты под медицинское наблюдение, один человек госпитализирован.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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