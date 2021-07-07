Аксенов заявил, что туристическая инфраструктура Крыма значительно не пострадала от ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Последствия ливней и подтоплений в Крыму практически ликвидированы, туристическая инфраструктура полуострова значительно не пострадала от ЧС, и отдыху гостей ничего не угрожает, сообщил в среду на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"В Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. Отдыху гостей республики ничего не мешает. Сейчас самое главное для всех - соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, требования Роспотребнадзора. Это залог успеха курортного сезона и комфортного отдыха", - написал Аксенов.

Аксенов также добавил, что в регионе "полным ходом" идет вакцинация от нового коронавируса. "В день прививается порядка 10-12 тысяч человек. Очень рассчитываю на ответственность и дисциплину крымчан и гостей полуострова", - отметил глава Крыма.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. 16-20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В воскресенье, 4 июля, из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.