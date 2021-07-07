После ливня на западе Крыма подтопило четыре дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Четыре дома на улице Колхозной в курортном городе Саки на западном берегу Крыма подтопило после сильного кратковременного ливня. Эвакуировали двух жительниц пенсионного возраста, от госпитализации они отказались, сообщил в среду ТАСС глава сакской администрации Александр Овдиенко.

"Город оказался в эпицентре краткосрочного ливня. Подтоплена одна улица, на ней четыре домовладения, эвакуированы два человека, оказана им помощь. В почтенном возрасте одиноко проживающие люди, которые являются собственниками. Жертв и разрушений нет", - сказал Овдиенко.

Мэр Сак уточнил, что сейчас с эвакуированными работают сотрудники социальных служб. "Вызвали их детей иногородних, они уже едут, чтобы оказать помощь, поддержку", - уточнил Овдиенко.

В соцсетях пользователи также сообщают о локальных отключениях электричества в районе подтопленной улицы. Движение по ней затруднено потоками воды.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. 16-20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтопило более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.