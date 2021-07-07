Тропы Ялтинского заповедника восстановили после ливней и открыли для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Эколого-просветительские маршруты в Ялтинском заповеднике, которые временно закрывали для туристов после подтоплений, вновь доступны для посещения, сообщается в среду на странице дирекции особо охраняемых природных территорий Крыма во " ВКонтакте ".

В Мининформе Крыма ранее сообщали, что в Ялтинском горнолесном заповеднике временно закрыли несколько маршрутов, на которых размыты тропы, произошли каменные и земляные обвалы. Кроме того, ущерб был нанесен дорогам лесопожарного назначения.

"Администрация ФГБУ "Заповедный Крым" сообщает об открытии закрытых ранее эколого-просветительских маршрутов, инфраструктура которых была нарушена вследствие паводка 18 июня. Благодаря проведенной сотрудниками и волонтерами восстановительной работе к посещению вновь доступны водопад "Уч-Кош", Боткинская, Штангеевская, Таракташская и Кореизская тропы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "нитка "Кореизского" маршрута претерпела изменения: слишком размытым оказались некоторые его участки, и оперативно восстановить их нет возможности. На маршруте нанесли новую маркировку, схему также обновили на сайте организации.

Крым дважды пострадал от сильных дождей за последние полмесяца. 16-20 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков, подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.