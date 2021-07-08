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Жителя Омска, обратившегося к Путину, направили на курс реабилитации после COVID-19

По словам Владимира Василькова, он поедет на реабилитацию 9 июля в санаторий около поселка Ачаирский

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Ветеран из Омска Владимир Васильков, который обратился на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным с жалобой на невозможность пройти бесплатную реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции, будет направлен 9 июля на бесплатный курс восстановления. Об этом сообщил в четверг ТАСС сам Васильков.

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"На реабилитацию я уже направлен, 9-го числа уезжаю", - сказал он.

По словам Василькова, он получил направление в санаторий около поселка Ачаирский в Омском районе. "Там все условия, бассейн с минеральными водами. Думаю, все будет нормально", - добавил пенсионер.

В обращении к Путину во время прямой линии 30 июня Васильков рассказал, что за реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции с него требуют 50 тыс. рублей.

В омском Минздраве ТАСС не прокомментировали информацию о направлении Василькова на реабилитацию. Но ранее в министерстве сообщили, что с 1 июля в регионах по поручению президента стартует программа углубленной диспансеризации, приоритет получат граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФОмская областьПандемия COVID-19
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