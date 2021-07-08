В Палане несут цветы и свечи к стихийному мемориалу в память о погибших при крушении Ан-26

ТАСС, 8 июля. Жители Паланы на Камчатке почтили память погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26.
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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке. Главное
Об этом сообщил ТАСС один из присутствующих на возложении цветов к стихийному мемориалу.
"Люди приходили почтить память. Несли цветы, фотографии, мягкие игрушки. Приходили и родственники, и просто местные жители, объединенные общим горем", - сказал собеседник агентства.
Цветы, фотографии оставляли на открытой сцене на площади Ленина в центре поселка.
Там поставили клином 28 свечей по числу погибших. Небольшие группы еще продолжают нести цветы.