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Тюменский губернатор предложил наградить знаками отличия сотрудниц банка, где произошло ЧП

Александр Моор отметил, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин знака "За мужественный поступок"

ТЮМЕНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил наградить сотрудниц отделения Сбербанка в Тюмени знаками отличия "За мужественный поступок". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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"Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж, опасность была реальной. Первое, что требовалось, - вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу, где его и обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Отвага девушек восхищает", - отметил он.

Губернатор добавил, что смелый поступок Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин Знака отличия Тюменской области "За мужественный поступок".

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