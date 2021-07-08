Более 2 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 2 млн человек в Московской области прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, из них около 550 тыс. человек старше 60 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Вакцинация от коронавируса в Москве. Что нужно знать

"В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 2 млн человек, из них порядка 550 тыс. старше 60 лет", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что пункты вакцинации от коронавируса работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приемных отделениях ряда больниц, где прививку можно сделать круглосуточно и без предварительной записи.

Как напомнила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба, в регионе проходит акция, в рамках которой планируется разыграть квартиру среди прошедших вакцинацию. "За последнее время в разы увеличилось количество желающих сделать прививку от COVID-19. Мы решили поддержать наших жителей и поэтому разыграем среди привившихся еще одну квартиру", - сказала Стригункова.

В пресс-службе добавили, что в акции смогут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня по 30 июля в пунктах вакцинации Московской области. Прием заявок начнется с 9 июля на портале госуслуг региона.