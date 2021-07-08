ВЦИОМ: большинство опрошенных россиян предпочитает вступить в брак

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти три четверти россиян (71%) считают предпочтительным зарегистрировать брак и жить в семье. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на сайте организации по случаю Дня семьи, любви и верности.

"По мнению большинства наших сограждан (71%), в наши дни предпочтительнее вступить в брак и жить в семье. 10% полагают, что следует жить в семье, но не регистрировать брак официально (13-14% среди молодежи), 11% считают, что лучше жить одному и в брак не вступать, а 2% ответили, что предпочтительнее вступить в фиктивный брак, но жить одному", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за четыре года доля россиян, считающих предпочтительным вступление в брак и создание семьи, снизилась (78% в 2017 году). Доля тех, кто предпочитает жить один, не вступая в брак, возросла: 5% придерживались такой позиции в 2017 году, сейчас же одиночество выбирает каждый пятый среди разведенных (20%) и холостых россиян (19%). Подобных взглядов также придерживаются 17% граждан с плохим материальным достатком, 16% 18-24-летних и по 14% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Уточняется, что идея заключить фиктивный брак, но при этом жить одному наиболее популярна среди респондентов со средним и неполным средним образованием (5-6%) и вдовцов (5%).

Большинство опрошенных граждан (90%) считают 28 лет наиболее приемлемым возрастом для вступления в брак для мужчины, 91% полагают, что 24 года - самый подходящий возраст вступления в брак для женщины.

Подавляющее большинство граждан (81%) знают о том, что 8 июля в России и некоторых других странах отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к празднуемому православной церковью дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. При этом 19% респондентов ответили, что слышат об этом впервые.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.