"Это наша жизнь, а не наших родителей". Как живут семьи и пары с разными взглядами

Сегодня День семьи, любви и верности. Принято считать, что самые крепкие отношения возникают между духовно близкими людьми. Но что если партнеры изначально очень разные? Может ли им быть хорошо вдвоем? Мы нашли четыре пары, где даже радикальные различия во взглядах и интересах не мешают любви. И предложили героям самим рассказать, как они нашли гармонию

"Я — вегетарианка, он — мясоед" "Мой муж армянин, а у них в культуре очень важную роль играет приготовление пищи. Вообще культ еды, но много блюд именно мясных. Мясо всегда есть на столе. А я стала вегетарианкой двадцать лет назад, еще в подростковом возрасте. Это было связано с моими идейными поисками, какими-то метафизическими представлениями. Но еще я чувствовала, что мне довольно тяжело потреблять этот продукт. Я с родителями жила какое-то время на Крайнем Севере, отец там служил. Нам выдавался паек, там были в основном мясные продукты и рыба. Почти отсутствовали овощи. В поселковом магазине изредка можно было приобрести бананы-апельсины, которые привозили самолетом. Теперь уже мой организм отказывается его принимать. Но я довольно спокойно смотрю на то, что кто-то потребляет мясо. Я не осуждаю. Это выбор человека. С мужем мы познакомились около шести лет назад. Сейчас мы живем все вместе с его семьей, у нас маленький ребенок. Мы довольно мирно решаем вопрос готовки. И они для себя готовят мясные блюда, а для меня выделяют блюда без мяса. Что-то может заменяться растительными продуктами. Все это постепенно начинает входить в культуру потребления всей семьи. Не то что под моим каким-то влиянием, а все достаточно органично происходит. Никакого давления, никаких обсуждений. Мягкое взаимодействие между членами семьи.

Тема моего вегетарианства всплыла практически с первых дней знакомства. Он достаточно спокойно отреагировал. Это не вызвало ни отторжения, ни критики. И с моей стороны то же самое. Каждый принял для себя какой-то образ жизни, но почему это должно нам мешать? Сейчас у нас никаких правил на этот счет нет. Просто изначально, когда семья создавалась, было понятно, что у меня такой выбор, а у мужа такой. И когда люди понимают друг друга с полуслова, это само собой происходит. Если кому-то нужны правила, наверное, им так удобно. Но у нас это все было очень органично. Когда к нам приехала жить свекровь, когда родился ребенок, я ей тоже все объяснила, и она меня поняла без проблем. Когда мы поехали с мужем в Армению, вероятно, был риск, что мое вегетарианство там не поймут, будут пытаться накормить мясом. Но, судя по всему, очень многое зависит от внутренней культуры людей и тех установок, которые заранее смог донести до своих родственников мой муж. Я еще до поездки придумала название для распространенного армянского блюда из крупной зеленой фасоли. Так сложилось, что никакого поэтического названия у него не было. Ну, иногда называли на кавказский манер "лоби". Я уточнила, как по-армянски будет "зеленые горы", после чего блюдо у нас в семье получило название "канач сарер". Так вот, когда мы поехали в "тур" по родственникам в Армении, везде заранее уже знали, что я люблю "канач сарер". И везде на столе для меня, такой убежденной вегетарианки, стояло это вкуснейшее блюдо. И именно с таким названием! Вот что значит культура и этика. Главное — как человек внутренне это принимает. Многие не могут воспринимать ни запахи, ни вид мяса, если они к этому внутренне не готовы. Если они этот мир не приняли таким, какой он есть. Это должна быть какая-то психологическая работа произведена, чтобы к этому прийти. Есть мир, а есть я и мои потребности. Меня тоже поначалу беспокоило, что мясные продукты лежат в холодильнике. Они же наполняют все своим запахом. Но мы приучились, сейчас есть хорошие герметичные контейнеры, чтобы изолировать одни продукты от других. Раньше их было меньше, и они были хуже. Когда идет готовка, помогают вытяжки.

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Думаю, это умение ставить внутренние фильтры. Зачастую это такие психолого-эзотерические методики. Психосоматические. Ты работаешь со своим состоянием, идет работа по принятию мира. А фильтры помогают энергетически себя отгородить — от избыточной чувствительности. Вот у меня было когда-то так, что я перепутала блюдо и начала есть, а там не до конца было понятно, мясо это или переработанная соя или другой белок. А это было мясо. В итоге трое суток пришлось мучиться, пить какие-то сорбенты. Но это чисто физиология, организм перестраивается и уже это не принимает. Еще интересный момент. У нас ребенок, сын, в год отказался наотрез от любых источников мяса (сейчас ему 4,5 года). Даже от детского питания в баночках, где мясо в виде кашицы с овощами. Никто его не уговаривал, не объяснял. Да и как объяснишь. Я думаю, это его энергетический выбор. И не скажешь, что это потому, что я во время беременности мяса не ела. Он и другие какие-то продукты не потребляет. Но мы его слушаем, что-то заменяем. Это удивительно было для меня, потому что это именно интуитивный выбор, доосознанный". "Я — феминистка, он — мужчина патриархальных взглядов" "Мне 26 лет, по образованию журналист, работаю в стратегических коммуникациях и руковожу небольшой командой. Феминизм для меня — это отсутствие разделения обязанностей, оценки компетенций, традиций по признаку пола. Я не из группы "авторка-писателка-докторка". Но точно из той группы, которая недоумевает, почему женщина — у плиты, а эксперт — почти всегда мужчина. Само деление по половому признаку в плане быта, досуга или карьеры кажется мне недопустимым. Я могу играть в футбол или проводить совещания, потому что у меня есть интерес, навыки и компетенции. У меня нет привычки озвучивать или отстаивать свои взгляды без необходимости — ключевой момент в общении для меня все же уважение. При этом, если мои личные границы были задеты, для меня не проблема сказать об этом. Допустим, если мне неприятно, что мне придержали или не придержали дверь, я скажу об этом в контексте того, что это неприемлемо именно для меня. Но я не буду поучать человека и просвещать его по поводу того, что этот жест значит в контексте отношений между мужчинами и женщинами. С моим партнером мы познакомились в "Тиндере". Ему 33, у него патриархальная семья и соответствующее воспитание: женщина — кухня-дети, мужчина — добытчик, женщина слушается-подчиняется, мужчина решает. Плюс некоторый налет сексизма во взглядах — в уверенности, что все же мужчины умнее женщин. Первый конфетно-букетный месяц пролетел без каких-либо столкновений, мы просто не обсуждали совместный быт/феминизм и какие-то острые вопросы.

"Звоночком" стало его предложение приготовить ужин. Сначала он спросил, что я буду готовить, а после очень удивился, что я не помыла посуду. На мой закономерный вопрос, почему это не сделать ему, как раз выяснилось, что в его картине мира варианта, что он моет посуду, и не было. В итоге я объяснила, что кухня его, ужин приготовила я — не вижу причин, почему бы ему не помыть посуду. Это был тот самый сладкий романтичный период, когда конфликтовать не хочется, поэтому тогда мы это замяли. Второй, уже более серьезный "звонок" был, когда мы начали жить вместе. Было уже девять вечера, я гуляла с подругой, и вдруг он звонит: приезжай к десяти домой. Я вся в романтике, приезжаю в ожидании сюрприза, и вдруг выясняется, что не то что сюрприза нет, а человек просто занимается своими делами. На мой вопрос "А чего я приезжала?" он ответил: "Как это ты будешь гулять одна вечером неизвестно где и неизвестно с кем?" Это был первый, наверное, околоконфликт. Он мне объяснял ситуацию с позиции, что ты девочка и должна сидеть дома. А я ему отвечала с позиции человеческой: я взрослый самостоятельный человек, могу проводить свое время так, как считаю нужным, вне зависимости от его желаний и каких-то других факторов. Думаю, это был переломный разговор. Эта мысль и стала нашей стратегией преодоления разниц во взглядах. Все наши и подобные конфликты мы потом решали с позиции человеческой. Я человек, он тоже. Мне комфортно так и так, а ему — так. У нас сложившиеся уже разные картины мира. Про готовку, про то, кто, что и когда должен делать. Нам помогло умение договариваться и объяснять, что мы хотим на самом деле. Допустим, его аргумент: "Ты должна мне готовить завтрак". Нет, я не должна. Но если тебе по-человечески приятно — окей, я приготовлю, когда мне комфортно. Извини, когда у меня нет настроения и возможности, я этого не буду делать. И если я что-то делаю для тебя — то это потому, что я люблю тебя, мне приятно это, а не потому, что я это должна априори. В таком ключе мы и живем дальше.

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Конечно, ему непросто было принять это. Например, он не любит никакие сервисы клининга. Он против того, чтобы его вещи трогал кто-то, кроме него и меня. На что я ему выдала тогда пылесос и сказала: ну вот если хочешь, чтобы было чисто, — на, пожалуйста. Или, если ты не хочешь сам, я могу вызвать уборщицу тогда, когда тебя нет дома. Он не видит этот процесс, его ничего не раздражает, и я спокойна. И такие компромиссы мы нашли во всех бытовых вопросах. Да, у него в семье было так, а у меня по-другому. Но это совершенно не значит, что мы должны переносить эти привычки в построение конкретно наших отношений и воспроизводить все так, как было у родителей. Это же наша жизнь, а не их". "Я — домосед, она — оторва" "Мы встречаемся уже три года. Полгода живем вместе. Начиналось все как в кино — гуляли допоздна, кафе, кинотеатры и просто совместное времяпровождение. Я дарил ей подарки, радовал, даже несмотря на отсутствие работы на тот момент. Но как мы знаем, этот период проходит и начинается та самая бытовуха. У нас она началась ориентировочно спустя год. Нет, мы не жили вместе, мы не строили свой бизнес, просто этот период закончился. Мы стали все реже и реже ходить в кафе, в кино, у меня началась работа, появилась машина. Соответственно, появились дела, из-за которых мы проводили время вместе реже, и даже уборка в машине также отнимает время. В тот момент мы расстались — честно говоря, даже не помню точно, из-за чего. Спустя где-то месяц мы вновь сошлись. Мне на тот момент было 20 лет, это были мои первые отношения. Я искал девушку на всю жизнь, и она в целом таковой мне и представлялась — до момента, как я начал узнавать ее не какой она показывала себя, а такой, какая она на самом деле. Она просто не могла жить без новых ощущений. Однажды она даже составила себе список на месяц: попробовать десять разных видов спорта. Как-то пошла на безумную вечеринку с какими-то откровенными костюмами. Сам по себе я — домосед. Я любопытный, мне нравится узнавать новое о мире. Что-то новое пробовать тоже нравится. Но я перед этим очень долго думаю, читаю, спрашиваю людей. Максимально экстремальным поступком в моей жизни был прыжок с парашютом. И я этого не стыжусь, хотя многие вокруг меня, кажется, живут по принципу "десять жизней за одну". Но мне хватает и тех умеренных впечатлений, которые я получаю, когда просто гуляю где-то, разговариваю на интересные темы, смотрю фильм.

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У нас были ссоры и недопонимания, мы даже хотели снова расстаться. Но потом обратились к психотерапевту — это она меня уговорила, так как сама перепробовала много разных терапий в поисках себя. И мы действительно нашли одну из главных проблем — что мы, по сути, не пытались понять, что и кому нужно. Как будто терлись друг о друга острыми местами. Терапевт дала нам задания, как делать шаги навстречу друг другу. Например, написать то, что хотелось бы делать каждому из нас время от времени. А потом искать те виды активности, где мы могли бы совместить свои желания. Сейчас мы стараемся договариваться и сообщать сразу о каких-то потребностях. Я понял, что хочу быть частью ее жизни. Что могу поехать с ней и автостопом — но если мне не придется самому ловить машину. Если она хочет поехать куда-то сама, то планирует путешествие вместе со мной. Мне нравится чувствовать себя режиссером, который находится как бы за кадром, но все равно важен. И она очень ценит мои идеи. Например, как-то она захотела поехать в Монголию. И я специально нашел для нее (через вторые руки) местных знатоков, которые согласились сопроводить ее в интересные места". "Он — материалист, а я верю в Тонкий Мир" "Я всегда гордилась своей способностью предсказывать вещи. Иногда я вижу во сне то, что должно случиться. Например, в детстве на даче мне приснилось, что я хожу по нашей пустой городской квартире. И я не могу найти любимую игрушку. Ищу, а ее нигде нет. А когда мы вернулись, то выяснилось, что нас обокрали. А в другой раз мне приснилось, что я зову свою собаку из другой комнаты. Зову, а она не откликается. Я иду к ней — и просыпаюсь. Скоро у нее нашли рак, и она умерла. А ведь в тот момент мы еще ничего не знали. Сейчас мне 27, но я по-прежнему верю, что существует "тонкий план" бытия. Я верю, что можно общаться с высшими силами, посылать им запросы. Может быть, большинство этим не владеет. Но случается иногда, что твой запрос достигает цели. Как-то я шла утром на работу не позавтракав и неожиданно для себя подумала: "Боже, больше всего на свете я хочу шоколадку с фундуком и вишневый сок!" И тут же метров через 300 на перекрестке на люке я увидела аккуратно развернутую шоколадку, один кусочек отломан и лежит сверху, как угощение. И рядом пластиковый стаканчик, но уж не знаю, с соком или вином!

Конечно, я не стала их подбирать. Но для меня это был открытый знак того, что нас слышат, с нами взаимодействуют. А для таких, как мой муж, это обычное совпадение, которое нельзя проверить экспериментально. Но дело не в этом. Знаете, за что я не люблю сегодняшних популяризаторов науки и разных просветителей? Они очень агрессивны. Они как инквизиторы, которые высмеивают еретиков. И за что? За желание мыслить шире. Я знаю, что наука придумала антибиотики, вакцины и прочие блага цивилизации. Но это не дает никому права считать, что они знают "за всю Вселенную". Они так влюблены в себя и свои знания, что могут ранить другого человека. Когда мне пытаются доказать, что я тупая, только из-за моих взглядов, — это очень больно. Но с Мишей такого никогда не было. Мы познакомились на раскопках. Я поехала туда за компанию с подругами, из интереса. А он был аспирантом-археологом, работал там. Он сразу привлек меня тем, что был каким-то простым и спокойным. Наверно, это всегда было в его характере. Если ему что-то не нравится — он выслушает, усмехнется и промолчит. И, кстати, он совершенно не ведет соцсети. Не любит спорить и делать что-то на публику. Однажды ночью вокруг лагеря кто-то ходил. Говорили, что приехали какие-то черные копатели, не знаю. Миша тогда стоял на дежурстве вместе с другими парнями. А я лежала в палатке. Мне в тот момент было так спокойно… Я знала, что с нами ничего не случится. Но я также была уверена: это потому, что рядом есть хранитель. Я думаю, что-то управляет нами, и мы все играем роли в Большом плане бытия. Я как-то сразу поняла, что мы с Мишей дополняем друг друга — как инь и ян. И потом, уже спустя пять лет после свадьбы, у меня никогда не было поводов в Мише разочароваться. Спорить? Мы почти не спорим. Я доверяю Мише во всем, что касается быта, рутинных дел. Я знаю, что контроль над чем-то земным — это его стихия. Он очень ответственный, ему же надо возить практикантов, за всем следить в экспедиции. Но в интуиции я сильнее, и он это даже признает. Он знает, что если я подсказываю ему что-то — значит, стоит прислушаться. Правда, он тоже это объясняет рационально. Какую-то теорию даже приводил, я не помню. Ну и пусть". КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА Алина Шур, системный семейный психотерапевт, член Общества семейных консультантов и психотерапевтов: Если мы смотрим на семью как на систему, мы можем оценивать ее по такому параметру, как гибкость и ригидность. Можно представить это как прямую линию, где на одном конце будет абсолютная жесткость обоих партнеров в убеждениях и приверженности привычному стилю жизни, а на другом — полная готовность меняться и подстраиваться.

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