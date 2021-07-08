В Петербурге работники маломерных судов усилят контроль за наличием масок у пассажиров

"Если сейчас эти ограничения в полную меру войдут, я думаю, что на судах это все будет очень легко регулировать. У трапа всегда стоит матрос и проверяет все эти моменты. Для нас это явление привычное. В том году примерно в июле правительством города уже был издан регламент по перевозке для маломерных судов. Судовладельцам необходимо было получить QR-адрес о выполнении стандартов безопасности, включающий в себя масочный режим, социальную дистанцию, наличие санитайзеров, все это было выполнено. Сейчас статистика по заболеваемости плохая, но народ расслабился: приходят на борт без средств индивидуальной защиты и не соблюдают социальную дистанцию", - отметил он.

Александр Камелин также добавил, что владельцам маломерных судов хотелось бы перевозить больше туристов, поскольку в прошлом году из-за ограничений их доходы упали примерно на 20%, но рисковать здоровьем пассажиров и платить штрафы за нарушение регламента они не намерены, поэтому с пониманием относятся к введенным ограничениям.