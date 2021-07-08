Институт океанологии РАН запретил выход в рейсы непривитым сотрудникам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Института океанологии (ИО) РАН смогут выходить в экспедиции на научно-исследовательских судах только с прививкой от коронавируса или после перенесенного заболевания. Соответствующий приказ директора института опубликован в четверг на сайте научной организации.

"Допускать с 2 августа 2021 к экспедиционной деятельности на плавательных средствах ИО РАН следующие категории лиц: сделавших профилактическую прививку против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); перенесших заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние шесть месяцев", - говорится в документе.

Отмечается, что в связи с появлением новых штаммов коронавируса увеличивается риск заражения работников ИО РАН, работников сторонних организаций и обучающихся образовательных учреждений в период проведения научных экспедиций на плавательных средствах, закрепленных за институтом.

"Любой человек, будь то член экипажа, научный работник или обеспечивающий проведение научных исследований, обучающийся, находящийся на плавательном средстве в период проведения научных экспедиций, потенциально является мишенью для COVID-19, и в случае заражения может поставить под угрозу жизнь и здоровье окружающих его лиц, а также сделать невозможным проведение научных исследований", - добавили в институте.