Власти рассчитывают вакцинировать около 460 тыс. человек в Тверской области до сентября

ТАСС, 8 июля. Вакцинацию от коронавируса в Тверской области до сентября пройдут около 460 тыс. человек, к началу учебного года в регионе привьются примерно 60% жителей, подлежащих вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"В течение прошлой недели в Тверской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более 32 тыс. жителей. На этой неделе только за три дня - с 5 по 7 июля - вакцинировалось более 20 тыс. человек, в том числе за 7 июля 7 366 человек. Всего же в области в настоящее время вакцинировалось более 221 тыс. человек. При таких темпах в ближайшие два месяца смогут вакцинировать еще 240-250 тыс. человек, что позволит к началу нового учебного достичь уровня 60% вакцинированных", - говорится в сообщении.

В регионе работают 56 прививочных пунктов. Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в крупных торговых центрах, в Тверском цирке. Также работает 91 выездная бригада. "Хочу в целом отметить высокие темпы прививочной кампании и поблагодарить граждан за такое ответственное отношение. Будем дальше двигаться, чтобы все, кто хочет сделать прививку, получили такую возможность", - цитирует пресс-служба губернатора Тверской области Игоря Руденю.

Губернатор также сообщил, что в регионе не планируется вводить жесткие ограничения в экономике, QR-коды в учреждениях общепита, на транспорте.

18 июня постановлением главного государственного санитарного врача по Тверской области в регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Привиться первым компонентом вакцины до 18 июля и вторым - до 18 августа должны работники торговли, общепита, гостиниц, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов. Обязательную вакцинацию пройдут суммарно около 280 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в регионе выявили 47 638 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 036 человек, умерли 1 217 пациентов. За прошедшие сутки в Тверской области зафиксировали 250 случаев заражения коронавирусом.