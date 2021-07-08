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Новые ограничения в Петербурге, летние веранды в Москве.
Новые ограничения в Петербурге, летние веранды в Москве.
Новые ограничения в Петербурге, летние веранды в Москве.
Новые ограничения в Петербурге, летние веранды в Москве.
Новые ограничения в Петербурге, летние веранды в Москве.
Пандемия COVID-19

Новые ограничения в Петербурге, летние веранды в Москве. Главное о коронавирусе за 8 июля

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 707 452​​​​​​​ случая заражения, из них новых — 24 818. За сутки умерли 734 человека, за весь период — 140 775.  
  • Осложнения, связанные с жаркой погодой, могут быть фатальными для пациентов с коронавирусом, в особенности для пожилых, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
  • В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения.
  • Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией, поражение легких небольшое. 
  • ЕС предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации. Минздрав РФ готов это обсуждать.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 411 491 случай заражения, из них новых — 6 040. Госпитализированы 1 717 человек.  
  • Летние веранды будут работать без системы QR-кодов до 1 августа.
  • В городе не планируют вводить новые ограничительные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
  • Возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода.

Мир

  • Всего зафиксировано более 185,2 млн случаев заражения, умер 4 004 571 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • На Кипре отметили самый высокий суточный прирост инфицированных с начала пандемии.
  • В Токио 12 июля снова введут режим ЧС.
Теги
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