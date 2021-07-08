Новые ограничения в Петербурге, летние веранды в Москве. Главное о коронавирусе за 8 июля

Россия
- Всего зафиксировано 5 707 452 случая заражения, из них новых — 24 818. За сутки умерли 734 человека, за весь период — 140 775.
- Осложнения, связанные с жаркой погодой, могут быть фатальными для пациентов с коронавирусом, в особенности для пожилых, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
- В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения.
- Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с ковидной пневмонией, поражение легких небольшое.
- ЕС предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации. Минздрав РФ готов это обсуждать.
Москва
- Всего зафиксирован 1 411 491 случай заражения, из них новых — 6 040. Госпитализированы 1 717 человек.
- Летние веранды будут работать без системы QR-кодов до 1 августа.
- В городе не планируют вводить новые ограничительные меры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода.
Мир
- Всего зафиксировано более 185,2 млн случаев заражения, умер 4 004 571 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- На Кипре отметили самый высокий суточный прирост инфицированных с начала пандемии.
- В Токио 12 июля снова введут режим ЧС.