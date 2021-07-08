На Кипре отметили самый высокий суточный прирост инфицированных с начала пандемии

НИКОСИЯ, 8 июля. /ТАСС/. Наивысший прирост за сутки числа людей, заразившихся коронавирусом, отмечен на Кипре. Об этом вечером в среду сообщило министерство здравоохранения островного государства.

В сообщении сказано, что по итогам 44 045 диагностических тестов в тот день было зафиксировано 952 случая заражения. Прежний антирекорд, установленный 20 апреля, составлял 941 случай.

В последние дни эпидемическая обстановка на греческом юге Кипра стала ухудшаться. Во вторник прирост инфицированных составил 827 человек. За последние сутки доля заразившихся от числа протестированных выросла на острове с 1,99 до 2,16%. Совокупное число случаев заражения в греческой части Кипра составляет теперь с начала пандемии 80 588.

По словам министра здравоохранения Михалиса Хаджипантеласа, основную лепту в увеличение суточного прироста инфицированных сейчас вносят многолюдные общественные мероприятия и цепочки распространения инфекции с участием невакцинированных, но при этом социально активных представителей кипрской молодежи. Установлено, что более 90% тех, кто в последнее время заболел на острове ковидом, либо не завершили полного курса вакцинации, либо вообще не пытались прививаться.

Эти факторы легли в основу последних решений кабинета министров Республики Кипр, ограничивающих численность людей, которые смогут в текущем месяце собираться в одно время и в одном месте. В среду кабмин утвердил ряд новых ограничений, согласно которым с 9 по 31 июля максимальное количество людей в помещении не должно превышать 250 человек с SafePass, то есть с пропуском, подтверждающим, что его обладатель не является распространителями инфекции, или 350 вакцинированных лиц, а на открытом пространстве - 350 человек с SafePass или 500 человек, прошедших вакцинацию.