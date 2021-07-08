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Собянин заявил, что пока можно воздержаться от введения новых ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил стабилизацию ситуации с распространением коронавируса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В Москве не планируют вводить новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"И, конечно, очень важно, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек. В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", - написал мэр.

Он отметил, что в последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. 

"Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", - написал мэр.

Он подчеркнул, что москвичи стали гораздо ответственнее относиться к мерам профилактики и вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 1 августа включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1411491 случая заражения, из них 6040 за последние сутки. Выздоровели 1207500 человек, умерли 23328.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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