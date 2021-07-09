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Пандемия COVID-19
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Регуляторы США заявили, что вакцинированным американцам не нужна третья прививка

Прошедшим полный курс иммунизации нет необходимости вводить бустерную дозу препарата, отмечается в совместном заявлении Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при американском министерстве здравоохранения и социальных служб и федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) считают, что прошедшим курс вакцинации от коронавируса американцам не нужна третья доза препарата. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление регуляторов.

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Ранее американская компания компанией Pfizer и ее германский партнер BioNTech заявили, что намерены в ближайшие недели запросить у регуляторов в США и ЕС разрешение на применение третьей дозы вакцины.

"Мы будем готовы к бустерным дозам, если и когда наука продемонстрирует, что это необходимо", - отмечается в тексте.

"Американцы, которые прошли полный курс вакцинации, не нуждаются в бустерной дозе в данный момент. Мы (Управление, ЦКПЗ и Национальный институт здравоохранения) участвуем в научном процессе для определения, может ли и когда бустерная доза оказаться необходимой. Этот процесс включает лабораторные данные, клинические испытания, <...> но мы не полагаемся исключительно на эти данные", - приводит в свою очередь текст корреспондент CBS Эд О`Кифи.

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