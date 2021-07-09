Лаврентьев заявил, что Россия продолжит поставки вакцины против коронавируса в Сирию

НУР-СУЛТАН, 9 июля. /ТАСС/. Россия намерена продолжить поставлять вакцину против коронавируса в Сирию. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Могу вас заверить в том, что эти поставки будут продолжены, потому что мы должны оказать помощь нашему братскому сирийскому народу, помочь им в борьбе с коронавирусом", - сказал он.

Лаврентьев обратил внимание на то, что на переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом тема поставок вакцины не обсуждалась. "Это рабочий момент, который сейчас вынесен уже на обсуждение профильных министерств. Договоренность о поставках вакцин, в принципе, достигнута, осталось решить ряд рабочих моментов", - подчеркнул он.

По словам спецпредставителя, поставки будут осуществляться как на безвозмездной, так и на платной основе.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.