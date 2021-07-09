Иларион считает, что Instagram заблокировал его страницу из-за "антипрививочников"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Личная страница председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в Instagram могла быть заблокирована из-за действий противников вакцинации от коронавируса. Об этом сам владыка сообщил в интервью телеканалу RT в пятницу.

По его словам, от социальной сети вначале пришло предупреждение, что его страница может быть заблокирована из-за невыполнения ранее сделанных предупреждений. "Вот только никаких предупреждений никто нам не присылал", - пояснил митрополит, и предположил, что это могли сделать "антипрививочники".

"Я предполагаю, что именно они [противники вакцинации] отправили эти жалобы, потому что вижу: сейчас единственная столь агрессивно настроенная группа - это именно "антипрививочники". А вот почему они настолько агрессивны, почему так слаженно действуют, - это вопрос, который, пожалуй, стоило бы хорошенько исследовать", - добавил он.

В настоящее время страница митрополита Илариона в Instagram недоступна. Ранее в нем публиковались посты с мнением владыки по разным религиозным и светским вопросам. На страницу было подписано несколько десятков тысяч человек.

Ранее митрополит Иларион заявил о своем положительном отношении к инициативе властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации 60% сотрудников компаний. Он отметил желательность соблюдения принципа добровольности в отношении прививок, напомнив при этом и о принципе ответственности за жизни других людей.