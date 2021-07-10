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Здание суда в Майами закрыли на ремонт после инцидента с обрушением дома

В ходе проверки 28-этажного здания у инженеров возникли опасения относительно безопасности конструкции, поэтому они рекомендовали провести немедленный капитальный ремонт, передает Associated Press

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Здание суда округа Майами-Дейд (штат Флорида), где в конце июня обрушился жилой дом, закрыто на экстренный ремонт. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

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По его сведениям, в ходе проверки 28-этажного здания, построенного еще в 1928 году и являющегося историческим памятником, у инженеров возникли опасения относительно безопасности конструкции, так что они рекомендовали провести немедленный капитальный ремонт. Несмотря на то, что проверяющие советовали освободить только площади с 16-го этажа и выше, власти приняли решение полностью закрыть здание на время проведения работ. Сотрудники суда, которые лишь недавно вернулись к штатной деятельности в здании, вновь будут переведены на удаленный режим работы.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в округе Майами-Дейд обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших. По последним данным, погибли 86 человек, судьба еще 43 остается неизвестной.

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