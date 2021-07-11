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Пандемия COVID-19

В мечетях Карачаево-Черкесии запретили проведение коллективных молитв

Решение приняли из-за непростой эпидемиологической ситуации в регионе

ЧЕРКЕССК, 11 июля. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии ввело ограничение на проведение коллективных молитв в мечетях из-за эпидемиологической ситуации в регионе, сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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"В целях сохранения здоровья граждан в условиях распространения COVID-19, на основании рекомендаций врачей эпидемиологов, Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение приостановить совершение коллективных и пятничных намазов в мечетях республики до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) верующим рекомендовали молиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований во дворах мечетей или в просторных помещениях.

В Карачаево-Черкесии зафиксировали  21 233 случая инфицирования, 20 432 жителя выздоровели, 204 человека умерли. В госпиталях республики получают лечение 475 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия COVID-19
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